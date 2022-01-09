تذكرتي تفتح الباب للجماهير لحجز تذاكر بطولة كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

طرحت شركة تذكرتي التذاكر الخاصة ببطولة كأس الرابطة المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لها تلقى يلا كورة نسخة منه، أنه من المقرر أن تستمر طريقة حجز المباريات الخاصة ببطولة كأس الرابطة بنفس السيستم الخاص بحجز تذاكر مباريات الدوري الممتاز عن طريق موقع تذكرتي.

وسرد البيان خطوات حضور مباريات كأس الرابطة، كالتالي:

- عودة الجماهير للمدرجات في كأس الرابطة ستتم عن طريق بطاقة المشجع Fan Id .

- لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق الـfan id.

- من لا يمتلك بطاقة المشجع عليه التسجيل عبر الموقع الخاص بتذكرتي لكي يحصل على بطاقته

- كل الإجراءات ستتم أونلاين من خلال الموقع الرسمي، سواء ما يتعلق ببطاقة المشجع أو حجز التذاكر.

- الحصول على لقاح فيروس كورونا وشهادة رسمية وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية شرط أساسى للتسجيل وحجز التذكرة.