مصدر بالأهلي لمصراوي: إيسترن كومباني طلب استعارة ثنائي الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل الأهلي، أن إدارة نادي إيسترن كومباني طلبت رسميا الحصول على خدمات ثنائي فريق الشباب بالنادي محمد نصير ومحمد أشرف.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة الأهلي تلقت عرضًا من نادي إيسترن كومباني من أجل استعارة ثنائي فريق الشباب محمد نصير ومحمد أشرف.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يقوم حاليا بدراسة عرض ايسترن كومباني، لافتا أن هناك نية في إعارة الثنائي سواء لفريق ايسترن او لأي نادي اخر من الأندية التي تريد ضمهما.

وأكد أن إدارة الأهلي تدرس العرض الأفضل بالنسبة للنادي، خاصة من الناحية المادية.

وفي سياق اخر، استأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.