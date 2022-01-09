تدريب منتخب مصر.. تأهيل السولية.. وقيد مروان داوود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

خاض المنتخب المصري، مرانًا مساء اليوم الأحد، على ملعب "سيناج" المخصص لتدريبات المنتخب الوطني، في إطار الاستعدادات لمباراة نيجيريا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بمنافسه النيجيري، مساء الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

مران المنتخب المصري شهد مواصلة عمرو السولية تدريباته المنفردة والتي تضمنت بعضها تدريبات بالكرة.

وفي سياق متصل، تلقى المنتخب المصري موافقة من الاتحاد الأفريقي "كاف" واللجنة المنظمة على ضم مروان داوود لقائمة الـ28 لاعبًا، بدلاً من محمد حمدي المصاب في الركبة.

ومن المقرر أن تجري اللجنة المنظمة مساء اليوم مسحة طبية لكل أفراد البعثة ضمن الاجراءات الخاصة بالكشف عن كوفيد-19.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.