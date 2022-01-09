كأس أمم أفريقيا.. إثيوبيا 0 - 1 كاب فيردي.. جوليو تفاريس يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

افتتح منتخب كاب فيردي مشواره في كأس امم أفريقيا بالكاميرون، بالفوز على نظيره الإثيوبي بنتيجة 1-0، في لقاءضمن منافسات الجولة الاولى بدوري المجموعات للبطولة.

ومع حلول الدقيقة 11 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه ياريد بيلاي لاعب اثيبوبيا بعد العودة لتقنية الفيديو، ليكمل منتخب بلاده بـ 10 لاعبين .

وسجل كاب فيردي الهدف الأول عن طريق اللاعب جوليو تفاريس في الدقيقة 45+2.

ولعب منتخب إثيوبيا بتشكيل مكون من"

" تيكليماريام شانكو، سليمان حامد، مسعود محمد، سورافيل داجناتشيو، أمانويل يوهانيس، جيتانيه كيبيدى، أبو بكر نصير، أمانويل جيبريميكل، أسشاليو تامين، ياريد بيلاي، رمضان يوسف".

وعلى الجانب الأخر، جاء تشكيل كاب فيردي على النحو التالي:

" مارسيو روزا، يانيك ستوبيرا، روبرتو لوبيز، نونو بورجيس، جاميرو مونتيرو، جاري رودريجيس، ديلان تافاريس، ستيفين فورتس، كيني روتشا، جوليو تافاريس، جيفري فورتيس".

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب الكاميرون فوزا صعبا على نظيره بوركينا فاسو في افتتاح مباريات البطولة.

وبتلكا النتيجة، يحتل منتخب الكاميرون صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وخلفه منتخب كاب فيردي بنفس عدد النقاط، بينما ظب كل من بوركينا فاسو إثيوبيا بدون نقاط.