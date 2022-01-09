"الأسود" تقهر "الخيول" في افتتاح كأس الأمم الأفريقية



استهلت الكاميرون مشوارها نحو اللقب السادس في تاريخها بقلب الطاولة على بوركينا فاسو بثنائية لمهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر 2-1 الأحد على ملعب "بول بيا" في ياوندي، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ33 لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.



وكانت بوركينا فاسو البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط روان الفرنسي، غوستافو سانغاريه، في الدقيقة 24، وردت الكاميرون بثنائية لقائدها أبو بكر من ركلتي جزاء (40 و45+3(.



وتصدرت الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، المجموعة الاولى برصيد ثلاث نقاط بانتظار المباراة الثانية التي تقام لاحقا بين إثيوبيا والرأس الأخضر.



وعانى منتخب "الأسود التي لا تقهر" الأمرين لتخطي عقبة بوركينا فاسو، التي خاضت المباراة في غياب أربعة إلى خمسة لاعبين" إضافة إلى مدربها كامو مالو بسبب فيروس "كوفيد-19".



وكان المنتخب الكاميروني الطرف الأفضل منذ البداية وضغط بقوة بحثا عن التسجيل المبكر لكن دون خطورة كبيرة على مرمى البوركينابيين الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة.



وكاد أبو بكر يفتتح التسجيل بعد مجهود فردي امام المنطقة انهاه بتسديدة قوية بعيدا عن الخشبات الثلاث (7).



وبعد تقدم منتخب "الخيول" في الشوط الأول من هدف بدأ بإنقاذ مدافع سياتل سوندرز الأميركي نوهو تولو مرمى الأسود التي لا تقهر من هدف محقق، عندما أبعد كرة رأسية لنجم أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه من مسافة قريبة من باب المرمى، قبل أن يشتتها الدفاع لتصل إلى سانغاريه في الجهة اليمنى، الذي لعبها عرضية ارتطمت بالعارضة وتهيأت أمام تراوريه في الجهة اليسرى فلعبها عرضية مرة أخرى، فشل أونانا في إبعادها فتهيأت أمام سانغاريه الذي تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (24).



ونزلت الكاميرون بكل ثقلها بحثا عن التعادل دون خطورة، قبل أن تحصل على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" إثر عرقلة لاعب وسط نابولي الايطالي اندريه زامبو أنغيسا للعرقلة من قبل تراوريه (37) فانبرى لها أبو بكر بنجاح على يسار حارس مرمى شارلروا البلجيكي هيرفيه كوفي (40).



وحصلت الكاميرون على ركلة جزاء ثانية اثر تدخل مدافع نهضة بركان المغربي إيسوفو دايو على تولو داخل المنطقة فانبرى لها مرة اخرى أبو بكر وأسكنها على يمين الحارس كوفي (45+3).



(فرانس برس)

