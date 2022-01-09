اللاعبون مستفيد أول من تبادل الصفعات بين الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع كل فترة انتقالات، كما هو الحال في الفترة الحالية التي بدأت منذ الثاني من يناير وتستمر حتى أواخر الشهر نفسه، أو عند اقتراب اللاعبين من انتهاء عقودهم ودخولهم الفترة الحرة، تبدأ لعبة المزايدات لرفع القيمة السوقية للاعبين وزيادة عمولة الوكيل، وذلك من خلال خلق المزيد من الأضواء وتداول الأخبار المتعلقة بالوجهات المقبلة للاعبين حتى وإن لم يكن بعضها صحيحا.

عدوى التسويق للاعبين منتشرة منذ زمن طويل وفي كل دوريات العالم، ومع ذلك تنتهي غالبيتها وفقا لما خطط له اللاعب ووكيله، خاصة إذا كان اللاعب من نوعية المؤثرين، حيث تظهر هنا ورقة الضغط من قبل الجمهور وكذلك الإعلام في سبيل التوقيع معه بمبالغ خيالية.

صفقات لإرضاء الجماهير

دائما ما تكون الصفقات في الدوري السعودي دون رؤية فنية أو حاجة الفريق، بل تتم نزولا عند رغبة الجمهور ومن باب «دق الخشوم» فقط، مما جعل أطماع اللاعبين والوكلاء تكون في أبشع صورها مستغلين الجمهور كورقة ضغط على الإدارات التي تستسلم في كثير من الأحيان وتجدد أو توقع مع لاعبين بمبالغ خيالية بغض النظر عن مقدرة الفريق المالية أو حاجته الفنية.

قصة هوساوي تكررت 3 مرات لعل أبرز الصفقات المحلية التي أحدثت ضجة وشهدت صراعا ومزايدات لكسب خدمات النجوم ما صاحب انتقال ياسر القحطاني وأسامة هوساوي للهلال من القادسية والوحدة على التوالي، ومحمد العويس من الشباب للأهلي، حيث اشتد الصراع على الثلاثي، خاصة بين الاتحاد والهلال حول القحطاني وهوساوي، بعد أن رمى الهلال بثقله من أجل رد الدين للاتحاد نتيجة خطف نجمي الفريق أحمد الدوخي وخميس العويران.

انتقال بعقلانية

تردد أن أسامة هوساوي من بين لاعبين قلائل تنقلوا بعقلانية بين عدد من الفرق لتحقيق أهداف معينة ليس من أولوياته فيها الحصول على المادة.

فبعد انتقاله للهلال من الوحدة بعد منافسة قوية من أطراف أخرى، تصدر المفاوضات مرة أخرى حينما قرر مغادرة الهلال رافضا كل العروض المحلية مفضلا الذهاب للدوري البلجيكي قبل أن يعود للدوري السعودي مرة، ولكن هذه المرة لارتداء قميص الأهلي، ليحقق معه كل الألقاب المحلية في صفقة اعتبرها البعض تمثيلية من اللاعب ووكيل أعماله لتمرير توقيعه للأهلي.

ورغم نجاح اللاعب مع الأهلي والعرض المغري للإبقاء عليه في صفوف الفريق، عاد مجددا للهلال وحقق معه الدوري والسوبر.

تشليح الأهلي افتقد الأهلي جراء مزايدات اللاعبين عددا من النجوم كان الفريق في أمس الحاجة لهم، ولعل أبرز تلك الأسماء على المستوى الأجنبي البرازيلي سيرجيو، الذي انتقل للهلال ثم الاتحاد وحقق نجاحا كبيرا، وكذلك الكولومبي الكاتو ذهب للهلال وتألق بشكل لافت، وأخيرا كماتشو الذي وجد فيه الفريق ضالته وانتقل للشباب.

وعلى المستوى المحلي، رحل الثلاثي خالد مسعد وإبراهيم السويد وخالد قهوجي للجار والمنافس التقليدي الاتحاد، بينما غادر صخرة الدفاع عبدالله سليمان للهلال، كما افتقد أيضا لاعبه المؤثر المنتقل إليه من الاتحاد عبدالفتاح عسيري بانتقاله للنصر وسط حسرة كبيرة من المدرج الأخضر.

وأكمل حارس مرمى المنتخب الأول محمد العويس صدمات جماهير الأهلي بعد إعلان الهلال ضم اللاعب إلى كشوفاته، علما بأن انضمام العويس للأهلي صاحبته ضجة كبيرة بعد أن قاتل الهلال على ضمه.

كما تخشى الجماهير رحيل نجمها الصاعد عبدالرحمن غريب نتيجة تألقه ولفته الأنظار.

مزايدات الدوسري

أبرز المزايدات من لاعب في نهاية عقده كانت للاعب وسط الهلال سالم الدوسري صاحب أكبر عقد للاعب محلي، حيث استغل اللاعب خوف الإدارة الهلالية من ضغط الجمهور، وكذا خشية تكرار سيناريو رحيل نجوم بارزين من الفريق للند التقليدي النصر أو للاتحاد، ليفوز الدوسري بعقد خيالي.

وحاليا تعمل الإدارة الزرقاء على فض الاشتباك مع نطيرتها في النصر بعد أن تماطلت في تجديد عقد محمد كنو ثم عادت لتوقع معه، بعد أن ارتمى اللاعب في أحضان الند التقليدي النصر ووقع عقدا قد يجره إلى عقوبات.

وقبلها نجحت إدارة الهلال في تحويل وجهة المدافع سعود عبدالحميد من الاتحاد إلى صفوفها مستغلة دخول اللاعب الفترة الحرة وعدم اقتناعه بالعرض المقدم من ناديه الاتحاد.

ماذا يخبئ النصر؟

بعد أن تسيد ساحة الانتقالات في الموسمين الماضيين وخطف معظم الصفقات التي شهدت منافسة من أندية أخرى كالهلال والاتحاد، لا يزال النصر يلتزم الصمت في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكنه أيضا حرك الراكد بتوقيعه عقدا مع اللاعب الدولي محمد كنو مستغلا دخوله الفترة الحرة، إلا أن اللاعب عاد ليوقع مرة أخرى على عقد جديد مع ناديه الهلال، مما ينبئ بإيقاع عقوبات على اللاعب لتوقيعه على عقدين، وكذلك على ناديه حسب ما ردده قانونيون.

وكان النصر احتل مشهد الانتقالات الصيفية الماضية بضمه البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد حالة شد وجذب مع الهلال، كما أن الكاميروني فينسنت أبوبكر والبرازيلي أنسيلمو دي مورايس كانا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للاتحاد، قبل أن يخطفهما النصر في اللحظات الأخيرة.

صفقات أخيرة أسخنت الدوري السعودي

محمد كنو:

وقع عقد انتقال للنصر عقب دخوله الفترة الحرة ثم عاد ووقع عقدا جديدا مع ناديه الهلال

محمد العويس:

بعد أن خطفه الأهلي من الشباب وسط حسرة الهلال، رد الهلال الدين وخطف اللاعب من الأهلي مستغلا دخوله الفترة الحرة

فينسنت أبوبكر:

كان الأقرب للاتحاد بعد مفاوضات مستمرة، إلا أن النصر تدخل وحول الصفقة لصالحه

سعود عبدالحميد:

رفض جميع العروض المقدمة له من ناديه الاتحاد لتجديد عقده، وانتظر دخول الفترة الحرة للانضمام إلى الهلال

أندرسون تاليسكا:

لاحقه الهلال كثيرا وفاوضه أكثر من مرة إلا أن النصر تدخل وحسم الصفقة لصالحه

أنسيلمو دي مورايس:

خطوات قليلة كانت تفصل بينه وبين الاتحاد، لكن تدخل النصر حول وجهة اللاعب لصفوفه

صفقات سابقة شهدت شدا وجذبا بين أطراف عدة

