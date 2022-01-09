شكرا لقرائتكم خبر الأسرة تقطع علاقة المالكي بالاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​قبلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اعتذار لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، الدولي عبدالإله المالكي عن تجديد عقده الاحترافي خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد دخوله الفترة الحرة من عقده الحالي.

وبرر المالكي عدم إكمال مشواره مع الفريق بأسباب تتعلق بأسرته، وأنه لابد أن يعيد ترتيب حساباته والانتقال لناد آخر.

وتردد أن المالكي اتفق مع الهلال للتوقيع في صفوفه على أن يعلن ذلك رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جهة أخرى وضع المدير الفني للفريق الأول، الروماني كوزمين كونترا ثقته في اللاعب الصاعد أحمد باحسين لينضم إلى الثنائي برونو هنريكي وكريم الأحمدي للعب في خانة المحور بعدما تم إبلاغه برحيل المالكي.

على الصعيد نفسه، قدمت إدارة النادي عروضها للاعبين فهد المولد وزياد الصحفي لتجديد عقديهما خلال الفترة المقبلة ولا زالت الاتصالات قائمة مع وكليهما لحسم تجديد عقديهما، علما أن أنباء أشارت أيضا إلى دخول الهلال في مفاوضات جادة مع فهد المولد وأنه اقترب من التوقيع في صفوفه.

وتواصل إدارة النادي تحركاتها لتدعيم الفريق بعناصر محلية خلال الفترة المقبلة خاصة في خانة قلب الدفاع لعدم قناعة الجهاز الفني بإمكانيات عبدالله الحافظ وعبدالمحسن فلاتة وعودة اللاعب حمدان الشمراني لخانة الظهير الأيسر، حيث لم يتبق سوى عمر هوساوي وزياد المولد لإشغال هذه الخانة، فيما يغيب المصري أحمد حجازي كثيرا عن مباريات الفريق لارتباطه المستمر مع منتخب بلده كما هو الحال في الفترة الحالية، حيث يشارك مع المنتخب المصري في بطولة أمم أوروبا وقبلها في بطولة كأس العرب وتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ولا يزال مدافع فريق الشباب أحمد شراحيلي أحد أهداف إدارة الاتحاد، حيث يدخل اللاعب الفترة الحرة الأخيرة من عقده خلال الأسبوع الحالي.

ميدانيا، عاود الفريق تدريباته أمس وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الفيحاء الماضي تدريبات استرجاعية بينما أدى بقية اللاعبين تدريبات لياقية وفنية بمشاركة المهاجم الجديد عبدالرزاق حمدالله.