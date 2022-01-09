ليفاندوفسكي أفضل شخصية رياضية للمرة الثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز نجم هجوم بايرن ميونخ لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي مجددا بجائزة أفضل شخصية رياضية لعام 2021 في بولندا.

وحصل اللاعب البولندي الدولي على أكبر عدد من الأصوات في التصويت الذي أجرته مجلة «برزيجلاد شبورتوفي» البولندية الرياضية واسعة الانتشار.

وتفوق ليفاندوفسكي (33 عاما) على بطلة رمي المطرقة أنيتا فلودارسيك وكذلك العداء بارتوز زمازليك.

وعلق ليفاندوفسكي على التكريم قائلا على انستقرام إن « تكريمي كأفضل شخصية رياضية للعام تعني الكثير جدا بالنسبة لي لأنكم أنتم من صنع هذا الاختيار أيها المشجعون».

يشار إلى أن ليفاندوفسكي حصل بذلك على هذا اللقب في بلاده للمرة الثالثة بعد عامي 2015 و2020.

وجرى منح النسخة السابعة والثمانين من هذه الجائزة خلال حفل كبير أقيم في بولندا مساء أمس الأول.