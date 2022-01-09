6 لقاءات بالجولة الـ14 لممتاز السلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف اليوم منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة 6 لقاءات لحساب الجولة الـ14، ففي مكة المكرمة على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يلتقي الأهلي (الثامن) برصيد 18 نقطة بالسلام (التاسع) برصيد 17 نقطة، يليه على الصالة نفسها لقاء الوحدة (الخامس) برصيد 20 نقطة بنظيره الأنصار (السادس) بالرصيد نفسه. وفي أبها يستضيف أبها صاحب المركز الـ12 برصيد 13 نقطة نظيره الهلال المتصدر برصيد 25 نقطة. وفي الأحساء يستضيف الفتح (السابع) برصيد 20 نقطة نظيره النصر (الثاني) برصيد 24 نقطة. وفي المدينة المنورة يلتقي أحد (الثالث) برصيد 24 نقطة بنظيره النهضة العاشر برصيد 15 نقطة. وفي تبوك يستضيف ضباء الذي يحتل المركز الـ11 برصيد 5 نقاط نظيره الاتحاد الرابع برصيد 23 نقطة.

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