آل هادي أول شوط «التحالف»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أمس، الفرسين الفائزين في بطولة كأس وزارة الدفاع لقفز الحواجز التي أقيمت في نادي الفروسية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية. وجاءت نتائج اليوم الثاني للمنافسة على شوط التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على النحو التالي: في المركز الأول محمد حسن آل هادي (السعودية)، وفي الثاني عبدالله آل الشيخ (السعودية)، وفي الثالث خالد البراق (السعودية)، وفي الرابع أنس الحارث (المغرب).



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