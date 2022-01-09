«الباهية» تتصدر فئة الجذاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت 505 مطايا خلال الفترة الصباحية أمس، في خامس أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن لفئة «جذاع»، «بكار - قعدان» ومسافة 6 كلم، المقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض. وحققت المطية «الباهية» لمالكها موسى الموسى أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن 9:46.737 دقائق خلال الشوط الخامس. فيما جاءت نتائج المركز الأول في الأشواط المتبقية على النحو التالي: «مبلشة» لحمد البريدي، «ضاري» لموسى الموسى، «مخلفة» لسعيد المحرمي، «مرزام» لسهيل العامري، «رماح» لموسى الموسى، «الوسمية» لمحمد الكتبي، «عزالجيش» لصالح المري، «مزون» لصالح البلوي، «فجاج» لجابر المري، «فزاعة» لجابر المري، «فجاج» لعبدالمجيد الجهني، «الكاسبية» لسهيل النعيمي، «خداع» لسهيل النعيمي.



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