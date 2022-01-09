5 تبديلات بكأس أمم أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة خلال مباريات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وألزم المنتخبات بخوض المباريات إذا توافر لديها 11 لاعبا جاهزا على الأقل، حتى إذا لم يكن من بينهم حارس.

ولتقليص التوقفات خلال المباريات، كل فريق ستكون لديه 3 فرص بحد أقصى لإجراء التغييرات خلال المباراة، كما يمكن إجراء تبديلات بين الشوطين.

وإذا لم يتوفر 11 لاعبا لدى أي منتخب، سيتم اعتباره خاسرا بنتيجة 0/ 2».