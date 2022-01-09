5 تبديلات بكأس أمم أفريقيا

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وألزم المنتخبات بخوض المباريات إذا توافر لديها 11 لاعبا جاهزا على الأقل، حتى إذا لم يكن من بينهم حارس.
ولتقليص التوقفات خلال المباريات، كل فريق ستكون لديه 3 فرص بحد أقصى لإجراء التغييرات خلال المباراة، كما يمكن إجراء تبديلات بين الشوطين.
وإذا لم يتوفر 11 لاعبا لدى أي منتخب، سيتم اعتباره خاسرا بنتيجة 0/ 2».
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