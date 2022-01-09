العويس والهلال.. محبة بعد عداوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن استعصى عليه ضمه إلى صفوفه في عام 2017، نجح الهلال في التوقيع مع حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب الأول لكرة القدم، محمد العويس، حتى 2025، مستفيدا من دخول اللاعب فترة الانتقالات الحرة في عقده مع ناديه الأهلي.

وتمت الصفقة بشكل مفاجئ بعد أن كانت كل الترشيحات تشير إلى انتقال العويس إلى المنافس التقليدي للهلال نادي النصر، الذي جهز كل ما هو ممكن لضم الحارس منذ بداية الموسم، قبل أن يقلب الهلال الموازين ويكمل التعاقد مع اللاعب مقابل نحو 21 مليون ريال بدعم مباشر من عضو الشرف الداعم الأمير الوليد بن طلال.

وطوال الفترة الماضية، رفض العويس تجديد عقده مع الأهلي وتمسك بالرحيل عنه دون تحديد وجهته الجديدة، حيث صرح أكثر من مرة بعدم ارتياحه وعدد من زملائه لأوضاع الأهلي.

عناق بعد عتاب

وسيرتدي العويس شعار الهلال رغم توتر العلاقة في الفترة السابقة بين الطرفين في حالتين أحدثتا ضجة كبيرة على مستوى الشارع الرياضي السعودي، الحالة الأولى عندما فضل الانتقال من الشباب للأهلي بدلا من قبول عرض الهلال، والثانية عندما أطلق تصريحا ناريا سخر فيه من الهلال عقب خروجه من دوري أبطال آسيا 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا وسط لاعبيه، حينما قال وهو حارس للأهلي «إحنا تأهلنا لدور الثمانية بمستوانا هذا، غيرنا رجع بالطيارة قبلنا».

قصة 2017

بعد أن حسم محمد العويس أمر توقيعه للأهلي وانتهاء قصته مع ناديه الشباب، عقد اتفاقية مع الأهلي أبطلتها لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي، إلا أن العويس كان وقتها مختفيا عن الأنظار ولم يظهر إلى لحظة التوقيع للأهلي مقابل 6 ملايين ريال للموسم بعد أن حصل على 10 ملايين ريال قبل التوقيع كأغلى صفقة لحارس مرمى محلي.

وصاحب انتقال العويس للأهلي مشاكل كثيرة بين الأهلي والشباب، كما أن الهلال دخل طرفا قويا في المنافسة على اللاعب مقدما عرضا أفضل وأقوى من عرض الأهلي عن طريق شرفي سعى لإفساد صفقة الأهلي مع اللاعب، إلا أن العويس تمسك بموقفه ووقع للأهلي الذي أبرم معه اتفاقية قبل دخوله في فترة الستة أشهر الحرة.

إشادة خبير

رحب حارس الهلال الأسبق والمنتخب الأول، محمد الدعيع بصفقة انضمام محمد العويس للهلال.

وكتب الحارس الأشهر على مستوى آسيا والخليج في مدونته على تويتر «حضور العويس سيشكل مصدر اطمئنان للحراسة الهلالية».

كما قدم الدعيع الشكر للعضو الداعم الأمير الوليد بن طلال الذي تكفل بالصفقة، حيث وصفه بمهندس الصفقات، كما شكر رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل على إنهاء الصفقات وسد احتياجات الفريق بخامات مميزة.

مفارقات في مشوار العويس

