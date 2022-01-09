الكاميرون تفوز على بوركينا فاسو بثنائية في افتتاح كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب الكاميروني في تحقيق فوزاً مثيراً على نظيره منتخب بوركينا فاسو، بعدما حول تأخره بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم"، في المواجهة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل .

تقدمت بوركينا فاسو بالهدف الاول عن طريق اللاعب جوستافو سانجاري في الدقيقة 24 من زمن المباراة، مستغلا خطأ الحارس الكاميروني.

وسجل هدف التعادل للمنتخب الكاميروني اللاعب فينسيت أبو بكر عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم الجزائرى مصطفى غربال عقب الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

وسجل فينسيت أبو بكر الهدف الثاني له ولمنتخب الكاميرون عن طريق ركلة جزاء جديدة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، لتنتهي المبارة بفوز الكاميرون على بوركينا فاسو بهدفين لهدف.

ودخل منتخب الكاميرون المباراة بتشكيل مكون من: أونانا، تولو، نجديو ، أونجيني، نجاماليو ، جويت ، أنجيسا ، كوندي ، فاي، فينسينت أبو بكر، توكو إكامبي.

وبدأ منتخب بوركينا فاسو المباراة بالتشكيل التالي: كوفي، مالو، ياجو ، دايو ، كابوري، توري، جويرا، بايالا، سانجاري، تراوري، تابسوبا.

وبهذه النتيجة، يحصد منتخب الكاميرون أول 3 نقاط في مشواره بكأس أمم أفريقيا 2021، بينما يتذيل بوركينا فاسو الترتيب بدون أي رصيد من النقاط، وذلك بالمجموعة الأولى التي تضم بجانبهما منتخبا إثيوبيا وكاب فيردى.

ومن المقرر أن يلتقى في نفس المجموعة منتخب اثيوبيا مع نظيره كاب فيردى، في تمام التاسعة مساء اليوم، الأحد، على ستاد "باول بيا ستاديوم".