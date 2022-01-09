كارتيرون يفاضل بين عمر السعيد وسيسيه لقيادة هجوم الزمالك أمام إنبى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بين كل من عمر السعيد ورزاق سيسيه لمشاركة أحدهما أساسيا في خط الهجوم أمام إنبي فى المباراة المقرر لها 14 يناير الجارى فى الجولة الأولي من كأس الرابطة.

ويغيب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأساسي عن المباراة بانضمامه لمنتخب تونس في بطولة الأمم الأفريقية التي انطلقت اليوم، ويميل كارتيرون للبدء بعمر السعيد مع مشاركة سيسيه في مركز الجناح الأيمن بدلا من زيزو المنضم لمنتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه.

من ناحية أخري، وعد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اللاعبين الناشئين فى الفريق بالحصول على فرصة للمشاركة فى مواجهات كأس الرابطة التى ستنطلق يوم 12 من الشهر الجارى.

وأكد كارتيرون أن مواجهات كأس الرابطة ستكون فرصة لحصول جميع اللاعبين، وتحديدًا البدلاء والناشئين، على فرصة للمشاركة خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ووضع كارتيرون خطة مواجهات كأس الرابطة، خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعقد كارتيرون جلسة مع أفراد جهازه المعاون لتحديد ملامح الفترة المقبلة، وكيفية الاستعداد لمواجهات كأس الرابطة، والتى سيعتمد خلالها على مجموعة كبيرة من البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق فى مسابقة الدورى.