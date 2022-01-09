شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يخوض تدريبات مائية ببرنامج التأهيل من إصابة وتر أكيليس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تدريبات بالكرة في الماء لمواصلة التأهيل من إصابة وتر إكيليس التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن المشاركة في المباريات، كما نفذ اللاعب تدريبات في "الجيم".

وتخطى صالح جمعة مرحلة العلاج الطبيعي، وسيكون جاهزا خلال أقل من شهر للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا، لينتظر قرار هيثم شعبان، المدير الفني، للدفع به المباريات حتى يستعيد مستواه الذى كان عليه.

وكان صالح جمعة قد نشر صورة عبر صفحته على "استورى إنستجرام" خلال خوضه جزء من المراحل التأهيلية؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن الملاعب، وأكد اللاعب في تصريحات سابقة أن الإصابة ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير.

وفى سياق متصل وقّع صالح جمعة على عقد جديد يقضى باستمراره في صفوف الفريق حتى 2023، بعد جلسة سريعة، مع مسئولي سيراميكا، وجاء قرار تمديد عقد اللاعب، في إطار رغبة الجهاز الفني، بقيادة هيثم شعبان، على استمرار اللاعب، والقناعة الكاملة بإمكانيته الكبيرة.

وأعرب جمعة عن سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق حتى موسم 2023، ونشر صالح جمعة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" صورة من جلسة تجديد التعاقد، وعلق: "سعيد بتجديد تعاقدى مع فريق سيراميكا حتى موسم 2023، أتطلع إلى الأمام وتحقيق مزيد من النجاحات".

وخاض صالح جمعة 19 مباراة مع فريق سيراميكا فى الموسم المنقضى بمعدل 1208 دقائق نجح فى صناعة 4 أهداف، وسجل هدفا وحيدا وحصل على 3 إنذارات، بينما لم يحصل على أى كروت حمراء، وشارك صالح جمعة أساسيا فى 6 مباريات بمعدل 90 دقيقة أمام الإنتاج الحربى والمقاصة والمحلة والمصرى ووادى دجلة والجونة.



صالح جمعة سيراميكا



صالح جمعة