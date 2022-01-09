الامارات | كأس انجلترا: ليفربول وتوتنهام ووست هام إلى الدور الرابع

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس انجلترا: ليفربول وتوتنهام ووست هام إلى الدور الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت أندية ليفربول وتوتنهام ووست هام من الدرجة الممتازة الدور الرابع من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم الاحد.

على ملعب "انفيلد"، تخطى ليفربول الذي بدأ المباراة بتشكيلة من الصف الثاني مطعمة ببعض لاعبي النخبة تخلفه بهدف امام ضيفه شروزبيري من الدرجة الثانية، سجله دانيال اودوه (27)، قبل ان يرد باربعة اهداف مناصفة على مدار الشوطين.

وتناوب على تسجيل اهداف ليفربول كل من كايد غوردون (34) والبرازيلي فابينيو (44 من ركلة جزاء و90+3) ومواطنه روبرتو فيرمينو (78).

وشهدت المباراة عودة مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب الى دكة اللاعبين الاحتياطيين بعد غيابه عن المباراة الاخيرة ضد تشلسي اثر اصابته بفيروس كورونا.

ويغيب عن ليفربول ثلاثيه المؤلف من المصري محمد صلاح هدافه في الدوري الانكليزي، والسنغالي ساديو مانيه والغيني نابي كيتا بعد التحاقهم بمنتخبات بلادهم المشاركة في نهائيات كأس الامم الافريقية التي انطلقت الاحد في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتكرر سيناريو ليفربول، في مباراة توتنهام مع موريكومب من الدرجة الثانية حيث تقدم الاخير على مضيفه بهدف حمل توقيع انتوني اوكونور (33)، فاضطر مدرب الفريق اللندني الشمالي الايطالي انتونيو كونتي الى اشراك اسلحته القوية في الشوط الثاني فزج بهدافه هاري كاين والبرازيلي لوكاس مورا ليقلب الامور في صالحه في ربع الساعة الاخير بثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها هاري وينكس (74) ومورا (85) وكاين (88).

في المقابل، عمق وست هام من جراح ليدز يونايتد بالفوز عليه بهدفين نظيفين سجلهما الارجنتيني مانويل لانسيني (34) وجارود بوين (90+3).

وحقق ولفرهامبتون فوزا سهلا على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة.

وحمل الانتصار نكهة برتغالية بحتة حيث سجل دانيال بودنس ثنائية (14 و80) ومواطنه نلسون سيميدو الاخر (72).

ويلعب لاحقا نوتنغهام فوريست من الدرجة الاولى مع ارسنال من الممتازة، ويختتم هذا الدور الاثنين بلقاء مانشستر يونايتد واستون فيلا.

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