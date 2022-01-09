شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يعود لتدريبات الاتحاد السكندرى ويذبح خروفا لفك "النحس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسام عاشور، لاعب وسط الاتحاد السكندرى، لتدريبات فريقه الجماعية بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتى أثبتت سلامته وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات زعيم الثغر استعدادا لانطلاق بطولة كأس الرابطة.

وكان عاشور أجرى أشعة رنين على المخ خلال الأيام الماضية، لزيادة الاطمئنان على حالته الصحية وذلك بعد إصابته بحالة تشنج مفاجئ خلال قيادته لسيارته يوم الأحد الماضي.

وذبح عاشور خروفا فور عودته للتدريبات الجماعية لفك النحس الذى يطارده منذ انضمامه لسيد البلد، حيث تعرض اللاعب لقطع بالرباط الصليبى تسبب فى غيابه فترة طويلة عن الملاعب وبعدها داهمته الإصابات بشكل مستمر.

وكان عاشور قد عاد للمشاركة فى التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضى، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقب تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى.

ونفى عاشور، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التى تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء فى الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندرى الذى يتعرض لقطع فى الرباط الصليبى، فى أقل من عام، بعد كل من: محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.

ويصادف حسام عاشور سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلى "فورمة" المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصري، وتمت إصابته.