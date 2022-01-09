شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: فيوتشر يستهدف تدعيم الظهير الأيمن والهجوم فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادى فيوتشر، عن نية ناديه لتدعيم مركزى الهجوم والظهير الأيمن خلال موسم الانتقالات الجارى.

وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع، إن فيوتشر وضع أكثر من خطة لتدعيم المركزين خلال فترة الانتقالات الجاري، مؤكدا أن النادي لم يبرم أى صفقات بشكل رسمي حتى الآن.

وواصل فريق فيوتشر تدريباته اليومية استعدادا لمباراة إيسترن كومباني، في اللقاء الذى يجمع الفريقين بافتتاح مباريات كأس الرابطة، والمقرر إقامتها الأربعاء 12 يناير، وأجرى علي ماهر، مدرب الفريق، تقسمية بين اللاعبين، بالإضافة إلى فقرة خاصة لحراس المرمى.

ويغيب الثنائي الدولي، محمد عبد المنعم، وعمر كمال عبد الواحد، عن المشاركة مع فيوتشر في البطولة المرتقبة، نظراً لتواجدهم مع بعثة المنتخب الوطني التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

واطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، بعد مشاركته في لقاء المريخ السوداني الودي، الذي أقيم الخميس الماضي، وانتهى بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

وكان جنش قد غاب عن فيوتشر في آخر جولتين بالدوري؛ بسبب إصابته في وجه القدم، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة إنبي.