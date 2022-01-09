شكرا لقرائتكم خبر عن الحلوانى ينهى برنامجه التأهيلى بعد إصابة الخلفية ويعود لتدريبات سيراميكا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى عمرو الحلوانى، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد الشافعى بعد الإصابة التى تعرض لها خلال الأيام الماضية فى العضلة الخلفية وتسببت فى غيابه عن تدريبات فريقه.

ويعود الحلوانى لتدريبات سيراميكا غدا الاثنين بعد غياب 12 يوما خاض فيها اللاعب تدريباته التأهيلة فى "الجيم" من أجل العودة سريعا، وبات اللاعب جاهزا للمشاركة في مباريات فريقه الذى يستعد لخوض منافسات كأس الرابطة.

وفى سياق آخر، فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا على أبو حماد بنتيجة 6 - 1، في المباراة الودية التي جمعتهما فى أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

سجل أهداف سيراميكا كل من: جمال سعيد، من صناعة شادي حسين، ومحمد ابراهيم، من ركلة ثابتة، وشادي حسين من خطأ دفاعي، نجح في استخلاص الكرة، وسدد بباطن قدمه في المرمى، بينما سجل الهدف الرابع احمد محسن من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، حصل عليها مصطفى ميسي، وعاد ميسي ليسجل الهدف الخامس، بعدما تسلم كرة عالية داخل منطقة الجزاء، وهيأها لنفسه ثم سدد في الزاوية الضيقة، قبل أن يضيف بنفسه الهدف السادس، من مرتدة سريعة لعبها محمد توني إلى ميسي، سدد في المرمى تصدى لها الحارس، واكملت طريقها داخل الشباك.

وجاء هدف أبو حماد بعد عرضية من الجهة اليمنى حولها محمد لطفي برأسة إلى داخل الشباك،وكاد شادي حسين أن يسجل هدفاً رائعاً في الشوط الثاني بعد تمريرة بينية من باسم مرسي سددها شادي من لمسة واحدة على الطائر لكنها اصطدمت بالعارضة وسقطت قبل خط المرمى.

ويستعد فريق سيراميكا لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث وقع في مجموعة تضم الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وإنبي،ويلتقي سيراميكا مع فاركو في الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.