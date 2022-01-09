شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إصابة محمود البنا بكورونا واستبعاده من افتتاح كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إصابة الحكم المصرى محمود البنا بفيروس كورونا، واستبعاده من طاقم تحكيم مباراة منتخب الكاميرون ضد بوركينا فاسو فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى الكاميرون، وذلك قبل ساعات قليلة من ضربة بداية اللقاء.

ويدير مباراة اليوم الحكم الجزائرى مصطفى غربال وكان من المقرر أن يتواجد المصري محمود البنا كحكم رابع لكن تم استبعاده من الطاقم وتعيين هيثم قيراط بدلا منه.

وأعلن البرتغالى تونى كونسيساو، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، تشكيل مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا، والتى تجمعه مع منتخب بوركينا فاسو، والمقرر لها السادسة من مساء اليوم، الأحد، ويستضيفها ملعب "باول بيا ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويسجل منتخب الكاميرون ظهوره للمرة العشرين فى كأس الأمم الأفريقية، ويبحث عن الحصول على لقب سادس فى تاريخه بالبطولة.

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون على النحو التالى:

أونانا - تولو ، نجديو ، أونجيني - نجاماليو ، جويت ، أنجيسا ، كوندي ، فاي - أبو بكر، توكو إكامبي.

فى المقابل يبدأ منتخب بوركينا فاسو بالتشكيل التالى:

كوفي، الو، ياجو ، دايو ، كابوري، توري ، جويرا - بايالا ، سانجاري ، تراوري - تابسوبا

وافتتحت بطولة الأمم الأفريقية اليوم بمباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في المجموعة الأولى، ويعقبها ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة بلقاء إثيوبيا والرأس الأخضر.