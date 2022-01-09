تقارير مغربية: بانون يتعرض للإصابة ويغيب عن لقاء غانا بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت تقارير صحفية مغربية، إصابة بدر بانون مدافع النادي الأهلي المصري ومنتخب المغرب، قبيل المران الأخير لأسود الأطلسي استعدادًا لملاقاة غانا في كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لما ذكره موقع Le360 المغربي، فإن بانون تعرض لإصابة -لم يتم الكشف عن موضعها-، مما أدى إلى غيابه عن آخر تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة غانا.

وأوضح الموقع، أن بانون انضم إلى قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن لقاء غانا، ومن بينهم بريان مايي، أيمن برقوق وأيوب الكعبي.

وكان بانون قد أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، إلا أنه بحسب ما ورد في التقارير المغربية فقد عاد للمشاركة في تدريبات منتخب المغرب بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر أن المغرب سيلتقي مع غانا غدًا، الإثنين، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت اليوم، الأحد، في الكاميرون.