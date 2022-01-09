لاعب بوركينا فاسو يسجل أول أهداف كأس أمم أفريقيا 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سجل جوستافو سانجاري لاعب منتخب بوركينا فاسو، أول أهداف بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون.

وتمكن سانجاري إحراز هدف تقدم منتخب بلاده في شباك منتخب الكاميرون، في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء هدف لاعب بوركينا فاسو في الدقيقة 24 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية بتسديدة مباشرة إلى شباك الكاميرون، ليستغل خطأ أونانا حارس الكاميرون.

جدير بالذكر أن منتخب بوركينا فاسو يقع في المجموعة الأولى رفقة منتخبات الكاميرون، كاب دي فيردي وأثيوبيا.