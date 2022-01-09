افتتاح أمم أفريقيا.. الكاميرون 2-1 بوركينا فاسو.. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد فينسنت أبو بكر هداف منتخب الكاميرون، منتخب بلاده لفوز ثمين على حساب منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في لقاء الافتتاح من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بالكاميرون.

وتضم المجموعة الأولى من منتخبات: (الكاميرون - بوروكينا فاسو - أثيوبيا - كاب دي فيردي)، حيث من المقرر أن تقام مباراة أثيوبيا وكاب دي فيردي مساء اليوم.

تشكيل الكاميرون: أندريه أونانا - تولو نوهو - مايكل نجادو - جيروم أونجيني - مومي نجامالو - أندريه فرانك زامبو - كولينز فاي - بيير كوندي - صامويل جوي أوم - كارل توكو إكامبي - فينسنت أبو بكر.

تشكيل بوركينا فاسو: هيرفي كوفي - إيسا كابوري - إيسوفو دايو - ستيف ياجو - باتريك مالو - بلاتي توريه - جوزتافو سانجاري - أداما جويرا - بيرتراند تراوري - فيسال تابسوبا - سيريل بايالا.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 24 استطاع منتخب بوركينا فاسو أن يسجل هدف التقدم بعد كرة رائعة من جوزتافو سانجاري الذي استغل خطأ خروج أونانا حارس الكاميرون ليحرز هدف التقدم للخيول البروكينية.

الفرصة بدأت برأسية من بيرتراند تراوري إلا أن الدفاع الكاميروني يبعد الكرة من خط المرمى، إلا أن منتخب بوركينا سجل هدف التقدم لتصبح النتيجة (1-0).

الحكم الجزائري مصطفى غربال احتسب ضربة جزاء لصالح منتخب الكاميروني في الدقيقة 38.

غربال لجأ لتقنية الفيديو ليتأكد من سقوط لاعب الكاميرون بسبب خطأ من تراوري.

ونفذ فينسنت أبو بكر ضربة الجزاء في الدقيقة 40 ليحرز هدف التعادل وتصبح النتيجة (1-1).

وفي الدقيقة 46، ارتكب إيسوفو دايو خطأً كارثي بعدما تسبب في ضربة جزاء لصالح منتخب الكاميرون.

أبو بكر هداف النصر عاد من جديد في الدقيقة 49 ليسجل هدفًا من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (2-1).

وأحرز أبو بكر هدفه الثاني في البطولة ليصبح في رصيده هدفين من أول مباراة بالمسابقة القارية.

فينسنت أبو بكر في الدقيقة 56 أحرز هدف الكاميرون الثالث إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

غربال لجأ إلى تقنية الفيديو ليقرر إلغاء الهدف وتظل النتيجة (2-1) لأسود الكاميرون.

وكاد هداف الكاميرون فينسينت أبو بكر أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر أعلى المرمى في الدقيقة 77.