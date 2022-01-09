المصري لمصراوي عن أزمة رفعت: "أسلوبه غير أمين.. وعلاقتنا بفيوتشر أقوى منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن حديث أحمد رفعت لاعب الفريق السابق عما حدث أثناء مفاوضاته مع الفريق البورسعيدي أثناء تجديد تعاقده في أحد البرامج التلفزيونية غير صحيح مؤكدًا أنه كان حاضر للجلسة.

وقال عمار في تصريحات خاصة ليلا كورة: "حديث اللاعب عن المفاوضات وكشف كواليسها على الهواء مباشرة أسلوب غير أمين".

وعن تعليقه عما تردد خلال الفترة الماضية بشأن مقاضاة رفعت لمجلس إدارة المصري بسبب تسريب الفيديو الخاص به مع الإدارة اثناء التفاوض قال: "علاقتنا بنادي فيوتشر أقوى من أي لاعب ".

وأضاف: "علاقة المصري بمسؤولي فيوتشر على أعلى مستوى ويسودها الحب والاحترام والود".

وأتم: "هناك كواليس كثيرة حدثت في هذا الملف ولكنه يفضل عدم الإعلان عنها والخوض فيها نهائيا".