الامارات | تعادل الظفرة والعروبة في دوري أدنوك للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الظفرة والعروبة في دوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل العروبة وضيفه الظفرة اليوم الأحد بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت بملعب الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة 13 لدوري ادنوك للمحترفين ليصبح رصيد العروبة 8 نقاط مقابل 10 للظفرة.

ونجح المحترف البحريني علي مدن من تسجيل هدف العروبة الاول بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (67).

وشن الظفرة هجمات متتالية تمكن من احداها من تسجيل هدف التعادل عن طريق رأسية خالد الدرمكي في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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