الامارات | محمد صلاح ونجوم الدوريات الأوروبية يبدأون التحدي الإفريقي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ونجوم الدوريات الأوروبية يبدأون التحدي الإفريقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم تحدي بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم، والتي تنطلق في الكاميرون بمشاركة 24 منتخباً منهم 7 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، ويتنافس هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، مع عدد كبير من نجوم البطولات العالمية أمثال الجزائري رياض محرز، والسنغالي ساديو ماني، والمغربي أشرف حكيمي، ومحمد النني، وغيرهم من أبرز لاعبي الدوريات الأوروبية من أجل التتويج بلقب البطولة.

وتنطلق اليوم المنافسات بلقاء الكاميرون وبوركينا فاسو، وتسبب فايروس كورونا في تأجيل البطولة 6 أشهر، وحتى مساء أمس كانت هناك العديد من المشاكل المتعلقة بفحوصات كورونا وغياب عدد من اللاعبين عن الجولات الأولى من البطولة عن بعض المنتخبات.

ويحمل المنتخب الجزائري لقب البطولة وهو المرشح الأول حالياً بعد الفوز باللقب الإفريقي السابق إضافة إلى فوز بلقب كأس العرب وهو حتى الأن لعب 34 مباراة بدون خسارة محققاً رقم قياسي، في حين يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 7 بطولات في حين يأتي المنتخب الكاميروني في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب.

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