الامارات | مسؤول كبير وراء إزالة لافتة «حديقة محمد صلاح» من نادي الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كبير وراء إزالة لافتة «حديقة محمد صلاح» من نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أقل من أسبوع من وضع لافتة تحمل اسم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على إحدى حدائق نادي الزمالك المصري، قام مسؤولو نادي الزمالك، بإزالة اللافتة، وسط تساؤلات عديدة في الشارع الرياضي المصري حول سبب إصرار رئيس النادي مرتضى مصنور على وضع اللافتة ثم التراجع وإزالتها واستبدالها بلافتة أخرى تحمل اسم عصام مرعي نجم الزمالك السابق.

من جانبه كشف نجم الكرة المصرية ميدو أسباب تراجع الزمالك ورفع لافتة محمد صلاح، وقال ميدو عبر برنامجه «الريمونتادا»: «محمد صلاح استاء جدا من اللافتة التي تحمل اسمه في نادي الزمالك واثناء تواجده في القاهرة تواصل مع مسؤولين كبار في الدولة لإزالتها وهو ما تم بالفعل».

وأضاف: «صلاح محبوب بالنسبة لجماهير مصر بالكامل، لذلك فكرة تصنيفه كزملكاوي وظهور اسمه على لافتة في إحدى الحدائق بالنادي أمر لا يرضيه، وخاصة في الأمور التسويقية».

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إطلاق اسم محمد صلاح على إحدى حدائق النادي، تكريما له على ما يقدمه خلال مسيرته.

وأكد خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، خلال فيديو عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» أن محمد صلاح ينتمى لنادي الزمالك ويشجع الأبيض، بل إنه مشجع زمالكاوى متعصب.

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