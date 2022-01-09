الامارات | دورتموند يقلب الطاولة على فرانكفورت ويضيّق الخناق على بايرن ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يقلب الطاولة على فرانكفورت ويضيّق الخناق على بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب بوروسيا دورتموند تأخره أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدفين إلى فوز 3-2 أمس في منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم المقامة خلف أبواب موصدة، ليضيّق الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر الذي كان خسر أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2 أول من أمس في افتتاح هذه الجولة.

واستفاد هوفنهايم الفائز على مضيفه أوغسبورغ 3-1 السبت أيضاً، من تعادل فرايبورغ أمام ضيفه أرمينيا بيليفيلد وباير ليفركوزن أمام أونيون برلين بالنتيجة ذاتها 2-2 للتقدم للمركز الثالث والمنافسة على المراكز الأوروبية. رفع دورتموند الذي حقق فوزه الـ 12 هذا الموسم، رصيده في المركز الثاني إلى 37 نقطة، ليقلص الفارق بينه وبين العملاق البافاري المثقل بإصابات فيروس كورونا إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد أينتراخت فرانكفورت المبتعد أكثر عن أندية المقدمة عند 27 نقطة في المركز السابع. وصعد هوفنهايم للمركز الثالث برصيد 31 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن فرايبورغ الرابع ونقطتين عن ليفركوزن الخامس.

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