الامارات | قرار غريب من الـ"كاف".. المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا يعتبر خاسرا!

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار غريب من الـ"كاف".. المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا يعتبر خاسرا! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ"كاف"، امس، بيانا خاصا بلوائح فيروس كورونا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تنطلق اليوم في الكاميرون. وقال الـ"كاف" في بيان توضيحي: "سيطلب من المنتخب أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحين وقد جاءت نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة غياب حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق تعويضه، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل".

وتابع: "سيتم اعتبار المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا على الأقل أنه خسر المباراة بنتيجة 0-2. وفي حالات استثنائية، ستتخذ اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية القرار الذي تراه مناسبا".

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن "تحديث" بشأن عدد التبديلات المسموح بها في مباريات كأس أمم إفريقيا أيضا.

وسيعتمد الـ"كاف" قاعدة التبديلات الخمسة في كل مباراة، مع إتاحة ثلاث فرص كحد أقصى لكل منتخب لإجراء التغييرات خلال الوقت الأصلي، بجانب السماح بتبديل إضافي لكل طرف في حال الوصول إلى الأشواط الإضافية.

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