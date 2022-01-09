شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز عقد إعارة كهربا لنادي هاتاي التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف إدارة النادي الأهلي خلال الساعات الحالية على إعداد وصياغة عقود إنتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق إلى نادي هاتاي سبورت التركي.

وتقوم إدارة الشئون القانونية بالأهلي خلال الساعات الحالية بتجهيز العقد النهائي تمهيداً للتوقيع الرسمي بعدما تم الإتفاق بين الأهلي والنادي التركي على إعارة اللاعب مقابل 500 ألف دولار.

ويتضمن عقد إعارة كهربا لنادي هاتاي بنداً يسمح للنادي التركي بشراء اللاعب نهائياً مقابل 3 ملايين دولار.

ووافق كهربا على تمديد عقده مع الأهلي لمدة موسماً إضافياً.

ولعب كهربا مع الاهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.