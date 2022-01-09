شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يعود إلى تدريب ليفربول بعد تعافيه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد عودة المدير الفني يورجن كلوب لممارسة مهامه بعد توقف إجباري بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.



وكان المدرب الألماني/54 عاما/ تغيب عن إدارة مباراة فريقه أمام تشيلسي يوم الأحد الماضي بعدما أثبتت الاختبارات إيجابية عينته لعدوى فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يقود كلوب فريق ليفربول اليوم في مباراته أمام فريق نادي الدرجة الثالثة شروسبري تاون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بينما سيتواصل غياب بيب لياندرز مساعد كلوب بسبب إصابته بالعدوى.