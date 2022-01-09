شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الهضيبى لاعبة طاولة الأهلى تنضم للعروبة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مريم هشام الهضيبى، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى، إلى فريق العروبة الإماراتى، ووقعت اللاعبة على العقود خلال الساعات الماضية، بعد موافقة مسئولي الأهلى على انضمامها للفريق الإماراتى، لمدة موسم واحد فقط، بما لا يتعارض مع مبارياتها مع الفريق الأحمر.

ووفقا للتعاقد، فإن اللاعبة ستبقى مع فريقها بمصر، وتطير إلى الإمارات للمشاركة في مباريات العروبة ثم تعود مرة أخرى، لارتباطها بمباريات مع الأهلى، وكذلك دراستها.

يذكر أن مريم الهضيبى شقيقة مروة الهضيبى لاعبة الأهلى أيضا، وشاركتا في العديد من البطولات مع المنتخب وحققتا الكثير من البطولات والألقاب على المستوى المحلى والأفريقي والدولى.