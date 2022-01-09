شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد رفعت مع المصرى قبل أزمة تسريب الفيديو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية أزمة بين أحمد رفعت لاعب نادى فيوتشر مع النادى المصرى، بعدما قرر اللاعب مقاضاة النادى البورسعيدى، بعد تسريب فيديو لجلسة مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده قبل انتقاله إلى فيوتشر فى بداية الموسم الجارى، دون علمه، حيث اتهم رفعت إدارة المصري بتسريب الفيديو.

من جانبه، كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري السابق، حقيقة الفيديو المسرب لجلسة التجديد لـ أحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي السابق وفيوتشر الحالي، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بين اللاعب وإدارة النادى خلال التفاوض على تجديد تعاقده.

وخاض رفعت مع المصرى الموسم السابق 30 مباراة، نجح خلالها فى إحراز 8 أهداف وصناعة 6 .