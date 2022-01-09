شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل لاعبى الزمالك فى مجمع الصالات والجرى حول الملعب لـ عمر السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية بمجمع الصالات بمقر القلعة البيضاء، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل بدء التدريبات الجماعية على ملعب النادى.

وخاض عمر السعيد مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران، وخاض السعيد تدريباته التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا وطلائع الجيش"، ويبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجارى.

فى سياق أخر، بدأ مسئولو نادى الزمالك دراسة موقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروى الأول المعار لصفوف فريق فيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى، لاسيما أنه يحق للأخير شراء الحارس بشكل نهائى عقب انتهاء مدة استعارته.

ويرغب مسئولو الزمالك فى تأجيل البت فى مصير محمود جنش من حيث العودة إلى صفوف الزمالك أو البيع النهائى لنادى فيوتشر أو تجديد إعارته، لحين ظهور رؤية خريطة حراس المرمى من حيث تجديد محمد أبو جبل تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم، وموقف محمد صبحى من إمكانية إلغاء بند أحقية نادى فاركو فى شرائه.

وينتظر الزمالك وضوح خريطة حراس المرمى بحيث يتم بعدها تحديد العائدين والراحلين فى هذا المركز، مع بداية الموسم الجديد.