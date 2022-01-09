شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. 75 دقيقة تدريبات بدنية واجتماع فنى لـ براون مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى تدريباته اليوم، الأحد، على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الأولى.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على منافسه سموحة مساء الخميس المقبل بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الافتتاحية للبطولة.

بدأ المران الذى استمر لمدة 75 دقيقة بتدريبات الإطالة والإحماء ثم عقد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون اجتماعًا مع اللاعبين حرص خلاله على تحفيزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد فى التدريبات، فضلًا عن حثهم على تقديم نتائج مميزة تليق باسم النادى فى بطولة كأس الرابطة.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف مخطط الأحمال شملت على مجموعة من الوحدات البدنية من أجل الإرتقاء بالمستوى البدنى للاعبين قبل إستئناف المباريات.

وقام الجهاز الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات قبل أن يتم تنظيم تقسيمتين على وسط الملعب حيث تم إيقافها أكثر من مرة من أجل منح تعليمات وتوجيهات خاصة سعيًا لإصلاح الأخطاء وتجنب تكرارها فى المباريات الرسمية.

شهد المران حضور حماده المصرى رئيس اللجنة الفنية وأحمد سمير فرج عضو لجنة التعاقدات واللذان حرصا على مساندة الفريق من خارج الخطوط.