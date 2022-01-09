شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كواليس بعثة منتخب مصر بالكاميرون فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش لضربة البداية فى بطولة أمم أفريقيا، حيث يلتقى الفراعنة منتخب نيجيريا الثلاثاء المقبل فى افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة التى تقام فى الكاميرون.

س: متى وصلت بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون؟

ج: وصلت البعثة فى السادسة مساء أمس، السبت، إلى مدينة جاروا الكاميرونية، على متن طائرة خاصة واستغرقت الرحلة 6 ساعات.

س: ما هو برنامج المنتخب اليوم؟

ج: بدأ اليوم الثانى لمنتخب مصر فى الكاميرون باجتماع الوصول للاعبين مع اللجنة المنظمة، وتسلم محمد صلاح، نجم منتخب مصر، شهادة من اللجنة المنظمة لتأكيد مشاركة منتخب مصر فى النسخة الحالية من البطولة، كما وقع لاعبو المنتخب على الكرة الرسمية الخاصة بالبطولة وكذلك على القمصان.

س: متى يقام مران منتخب مصر اليوم؟

ج: يبدأ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، تدريباته فى السادسة مساءً بالكاميرون استعدادا لمواجهة نيجيريا الثلاثاء المقبل فى ضربة البداية بأمم أفريقيا، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، وتنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان 15 يناير الحالي فى ختام مباريات المجموعة.

س: هل هناك تعليمات خاصة من كيروش للاعبين فى الكاميرون؟

ج:يحرص كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى فندق إقامة الفراعنة بمدينة جاروا الكاميرونية خوفا من تسلل فيروس كورونا إلى أفراد البعثة قبل مباراة نيجيريا الثلاثاء المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى البطولة.وقال مراسل أون تايم سبورت لبرنامج "صباح أون تايم"، إن كيروش طلب تشديد الإجراءات الاحترازية فى الكاميرون، لدرجة أنه لاحظ أحد أفراد البعثة المصرية بدون كمامة، فقال له غاضبا: "لو شوفتك تانى من غير كمامة هتخرج بره المعسكر.. والكلام للجميع".