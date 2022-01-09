شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يحصل على 25 مليون جنيه سنويا بعد انتقاله للتعاون السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365، أن مصطفي فتحي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني سيحصل على مليون ونصف دولار سنوياً أي ما يعادل 25 مليون جنيه مصري سنوياً مع التعاون السعودي بعد اقتراب الصفقة من الحسم الرسمي ويتم حالياً توقيع العقود.

ويتواجد وسيط من نادي التعاون السعودي في مصر حالياً لإنهاء صفقة ضم مصطفي فتحي من الزمالك، بعد موافقة اللاعب على الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وينتهي عقد مصطفي فتحي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدخل العديد من المحلية والخارجية في مفاوضات لضمه.

وعرض مسئولو التعاون السعودي 300 ألف دولار لشراء مصطفي فتحي في بداية المفاوضات خاصة وأنه يتبقى في عقده 6 أشهر فقط، إلا أن إدارة الزمالك طلبت مليون دولار لاتمام الصفقة وهو المبلغ لذي وافق عليه النادي السعودي في النهاية، وكان الزمالك يرغب في تجديد عقد اللاعب وبعدها يتم إعارته للنادي السعودي، ولكن اللاعب متحفظ على الأمر ويرغب في الرحيل النهائي خلال الميركاتو الجاري خاصة وأنه سيحصل على مبلغ كبير كراتب له حال اتمام الصفقة.