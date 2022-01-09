شكرا لقرائتكم خبر عن القيصر: لن أنسى ساعة أوهين دجان فى أمم أفريقيا 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنطلق نهائيات أمم أفريقيا بمشاركة المنتخب المصرى للمرة الـ 25 فى تاريخه، عندما يقع فى المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تضم نيجيريا وغينيا بيساو والسودان، ورصد الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى جميع ما قدمه مدربو ولاعبو الدراويش خلال هذه البطولة.

وقال حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى الأسبق، إنه لن ينسى ذكريات بطولة 2008 بغانا خاصة أنه حقق لقب أفضل لاعب فى أول مشاركة له، مشيراً إلى أن الدقائق الأخيرة من عمر المباراة النهائية أمام الكاميرون مرت وكأنها سنوات طويلة حيث كان ينظر لساعة استاد ”أوهين دجان” أكثر من مرة حتى أطلق حكم اللقاء صافرته.

وأوضح أن الفوز بهذه البطولة عام 2010 بأنجولا جاء رداً قوياً على عدم الصعود إلى نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا لأن هذا الجيل كان يستحق فى المشاركة بالمونديال العالمى.

جدير بالذكر أن ”القيصر” حصل مع منتخب مصر على نسختى 2008 بغانا و2010 بأنجولا بعدما فى 12 مباراة، سجل من خلالهم 5 أهداف بجانب فوزه بأفضل لاعب فى النسخة الأولى له.