شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا على مائدة اللجنة الفنية للإسماعيلى قبل ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة حماده المصرى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق مساء اليوم بالكاميرون. وتحرص اللجنة على متابعة كافة البطولات على الساحة من أجل توسيع دائرة اختيار اللاعبين وبحث تدعيم صفوف الفريق على أفضل شكل فى الميركاتو الجارى. ويتطلع مسئولو اللجنة الفنية للوقوف على العناصر المميزة وبحث ضمها لصفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الجارية وفقا لقدرات واحتياجات الفريق. وتنطلق البطولة بمشاركة أفضل اللاعبين فى القارة السمراء والتى تعد فرصة جيدة لرصد اللاعبين القادرين على صنع الفارق. يذكر أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس يحيى الكومى نجح فى تدعيم هجوم الفريق بضم البوليفى كارميلو ألجارناز والجامبى سايكو كونتيه.