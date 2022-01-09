شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطلب زيادة الغرف فى فندق الإقامة بالكاميرون.. والإدارة ترفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب وائل جمعة، مدير منتخب مصر، من إدارة فندق الإقامة فى مدينة جاروا الكاميرونية تخصيص غرف إضافية للبعثة بخلاف الغرف الرسمية وعددها 45 غرفة مخصصة للبعثة المصرية.

وأرجع وائل جمعة طلبه من إدارة الفندق لحاجة البعثة المصرية لغرف إضافية لوضع المواد الغذائية والعلاجية بها، حيث اصطحبت البعثة المصرية معها كميات كبيرة من الأطعمة والأدوية، ولكن إدارة الفندق رفضت فى ظل ضيق مساحة الفندق وعدم وجود غرف إضافية.

ويبدأ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الأحد، تدريباته فى الكاميرون استعدادا لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل فى ضربة البداية بأمم افريقيا، ومن المقرر أن تستمر البعثة في مدينة جاروا بعد المباراة للقاء منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية للمجموعة، وتنتقل بعدها إلى العاصمة ياوندي للقاء منتخب السودان يوم 15 يناير الحالي في ختام مباريات المجموعة.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.