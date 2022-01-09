ماني يواجه رسالة لصلاح وكيتا قبل أمم أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تحدى ساديو ماني نجم ليفربول، كل من محمد صلاح ونابي كيتا زملائه في الريدز، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

ويستعد صلاح المشاركة مع منتخب مصر، وكيتا مع منتخب غينيا، بالإضافة إلى وجود ماني مع منتخب السنغال وصيف النسخة الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال ماني في تصريحات على صفحة كأس الأمم الأفريقية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا رسالة خاصة لأصدقائي محمد صلاح ونابي كيتا.. لا يمكن أن أواجه منتخبين في نفس التوقيت بالمباراة النهائية، ولكن أي كان منهما سواء مصر أو غينيا، سأحقق الفوز عليه بهدف دون رد".

واختتم ماني تصريحاته قائلًا: "أتمنى التوفيق لكل المنتخبات في كأس الأمم الأفريقية".

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس الأمم الأفريقية، الثلاثاء المقبل أمام منتخب نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات.