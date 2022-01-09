مصدر لمصراوي: تجميد انتقال مهند لاشين لبيراميدز بشكل مؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر أن هناك تطورات في صفقة انتقال مهند لاشين لاعب طلائع الجيش إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الصفقة توقفت بشكل مؤقت بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل .

وتابع المصدر أن السبب هو عدم استقرار ناصر منسي حتى الآن بشأن الانضمام إلى طلائع الجيش بسبب تلقيه عددا من العروض الجيدة من أندية المقدمة في الدوري.

وأضاف أن إدارة بيراميدز تحاول إقناع ناصر للانضمام إلى طلائع الجيش لحسم صفقة مهند لاشين.

وأوضح أن طلائع الجيش متمسك بضم ناصر منسي للموافقة على انتقال مهند لاشين وعودته إلى بيراميدز مرة أخرى.

وأتم المصدر حديثه إلى الخليج 365 مشددا على أن الساعات القليلة المقبلة ربما تشهد حدوث أمور جديدة بشأن إتمام الصفقة بشكل مرضي للطرفين.

وكان بيراميدز وطلائع الجيش توصلوا لاتفاق لعودة مهند لاشين الى بيراميدز مقابل ضم الطلائع ناصر منسي و عبدالله مجدي ومقابل مادي.

جدير بالذكر أن ناصر منسي يتبقى في عقده مع بيراميدز 6 شهور وبعدها يصبح لاعب حر.