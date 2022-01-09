في غياب 16 لاعبا.. من المتاحين بالأهلي لمواجهة الجونة بكأس الرابطة؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بعد إعلان أحمد أبوعبلة طبيب النادي الأهلي، إصابة 5 لاعبين بفيرس كورونا، أصبح الفريق الأحمر أمام موقف لا يحسد عليه بشأن مبارياته المقبلة في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس الرابطة التي ستنطلق يوم 12 يناير الجاري (أثناء فترة خوض المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا في يناير وفبراير) بمشاركة 18 فريقا تمثل أندية الدوري المصري الممتاز.

وبحسب ما أسفرت عنه قرعة البطولة، فتواجد الأهلي بالمجموعة الثانية رفقة كل من الجونة، الإسماعيلي، البنك الأهلي والمقاولون العرب.. طالع جدول مباريات الأهلي من هنا

من يمثل الأهلي في كأس الرابطة؟

غياب 9 دوليين

يفتقد الأهلي في البطولة –كحال باقي الأندية- عناصره الدولية المشاركة مع منتخباتهم الوطنية وهم 6 مع منتخب مصر (محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية ومحمد شريف) بجانب الثلاثي الأجنبي علي معلول (تونس)، بدر بانون (المغرب) وأليو ديانج (مالي).

5 إصابات كورونا

طبيب الأهلي أكد اليوم الأحد، إصابة الخماسي ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر بفيروس كورونا.

وأضاف أبو عبلة أن الخماسي يخضع حاليا للبروتوكول العلاجي اللازم وجميعهم تحت الملاحظة بشكل دائم، ويتم متابعتهم حاليا بصفة مستمرة.

مسحة جديدة

طبيب الأهلي فضّل خضوع الثلاثي رامي ربيعة، طاهر محمد طاهر، ومحمد فخري، لمسحة طبية جديدة.

مصاب آخر

يفتقد الأهلي منذ فترة خدمات مدافعه محمود متولي الذي يعاني من إصابة في العضلة الأمامية، واستمر في الدوحة خلال الفترة الأخيرة لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي على النحو الأمثل.

إعارة كهربا

بات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق على بُعد خطوات من الخروج على سبيل الإعارة إلى هاتاي سبور التركي.

وأفاد مصدر لـ"يلا كورة" أمس السبت، أن كهربا أصبح انتقاله رسميًا إلى الفريق التركي، مقابل حصول النادي الأحمر على 500 ألف دولار.. طالع مزيد من التفاصيل

قائمة الأهلي في الموسم الحالي ضمت 35 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن.

*وتم قيد خمسة لاعبين تحت السن مواليد 1999، وهم: كريم فؤاد، عمار حمدي، أحمد عبدالقادر، محمد فخري ومصطفى شوبير.

*كما تم قيد حمزة علاء حارس المرمى، أحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب في فريق الناشئين مواليد 2001، بجانب زياد طارق (مواليد 2000) وصالح نصر (مواليد 1999) والذين يتدربون مع الفريق الأول فعليا.

*بينما وُضع النيجيري جونيور أجايي في قائمة الانتظار (قبل فسخ عقده بالتراضي)، بجوار كل من محمد نصير وعبدالرحمن مانو مواليد 1999.

وبطرح الأسماء المنضمة لمنتخب مصر والمنتخبات الأفريقية الأخرى والمصابين وكهربا يتبقى 19 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة (في حالة سلامته)، محمد هاني، محمود وحيد، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد محمود، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر (في حالة سلامته)، وليد سليمان، عمار حمدي، محمد فخري (في حالة سلامته)، زياد طارق، صالح نصر.

خط الهجوم: صلاح محسن، حسام حسن، أحمد سيد غريب.