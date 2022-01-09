ثلاثي الأهلي يخضعون لمسحة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، أن الثلاثي رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر، ومحمد فخري لاعبي الفريق، سوف يخضعون لمسحة طبية جديدة غدًا الأثنين.

وأضاف أبو عبلة طبيب الأهلي، أن نتيجة المسحة التي أجراها لاعبي الفريق أمس السبت جاءت سلبية.

وعقد أحمد أبو عبلة جلسة مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق ظهر اليوم الأحد، لتعميم التعليمات والإرشادات الطبية من جديد، في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل انطلاق مران أمس، السبت؛ للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكان أحمد أبو عبلة قد أعلن إيجابية المسحة الطبية التي أجراها خمسة من لاعبي الفريق أمس السبت، هم ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.