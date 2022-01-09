مصر أولاً.. أول تعليق من الخطيب على أزمة تعارض الأمم الإفريقية مع مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على أزمة تعارض مواعيد بطولة الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية، مؤكدا أن الأولوية للمنتخب الوطني.

وقال الخطيب، على هامش وجوده بالإمارات لتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي الخاصة بالنادى الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية عربية لعام 2021: "هدفنا الطبيعي اللعب على البطولة ولكن لدينا أزمة تداخل مواعيد المنتخب فى أمم إفريقيا مع الأهلى فى كأس العالم للأندية لكن مصر أولاً".

وأضاف رئيس الأهلي: "المشكلة ليست فى تضارب المواعيد، ولكن الأهلى سيخوض البطولة بعد غياب الدوليين لمدة شهر عن الفريق، والوقت غير كافٍ للتفكير التكتيكى معهم، واللاعبون لكى يدخلوا بطولة أفريقيا التفاعل النفسى والعضلى والبدنى يحملهم أعباءً نفسية كثيرة جداً وإخراجهم من هذا الأمر وإعدادهم لمونديال الأندية أمر صعب".

ويستعد الأهلي للمشاركة في البطولة للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي، خلال النسخة التي تقام بين يومي 3 و12 فبراير المقبل في أبوظبي.

وتتعارض مواعيد كأس العالم للأندية مع نظيرتها في كأس أمم أفريقيا التي تقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

وسيكون على الأهلي التضحية بـ8 لاعبين دوليين على الأقل لصالح منتخبات مصر وتونس ومالي والمغرب، خلال المشاركة في مونديال الأندية، لو لم تُحل الأزمة.