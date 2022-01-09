شكرا لقرائتكم خبر عن عدم وضوح خريطة حراس الزمالك يؤجل البت فى موقف جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك دراسة موقف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروى الأول المعار لصفوف فريق فيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى، لاسيما أنه يحق للأخير شراء الحارس بشكل نهائى عقب انتهاء مدة استعارته.

ويرغب مسئولو الزمالك فى تأجيل البت فى مصير محمود جنش من حيث العودة إلى صفوف الزمالك أو البيع النهائى لنادى فيوتشر أو تجديد إعارته، لحين ظهور رؤية خريطة حراس المرمى من حيث تجديد محمد أبو جبل تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم، وموقف محمد صبحى من إمكانية إلغاء بند أحقية نادى فاركو فى شرائه.

وينتظر الزمالك وضوح خريطة حراس المرمى بحيث يتم بعدها تحديد العائدين والراحلين فى هذا المركز، مع بداية الموسم الجديد.

واطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، بعد مشاركته في لقاء المريخ السوداني الودي، وانتهى بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعداداً لمواجهة ايسترن كومباني في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

وكان جنش قد غاب عن فيوتشر في آخر جولتين بالدوري بسبب إصابته في وجه القدم، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة إنبي.