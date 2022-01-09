تصعيد 5 ناشئين لتدريبات الأهلى لمواجهة أزمة غيابات كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد 5 ناشئين لتدريبات الأهلى لمواجهة أزمة غيابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر
وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة كل من أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد2001، ومحمد مغربي مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.
وعقد موسيماني اجتماعا مع اللاعبين حرص خلاله على الحديث عن الاستعداد للمرحلة المقبلة ومواجهة الجونة وبطولة كأس رابطة الأندية المصرية فى ظل الغيابات التي يشهدها الفريق.
وأدى لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية مكثفة قبل انطلاق المران الجماعي تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.
واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الأحد في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وجاءت نتيجة مسحة الخماسي؛ ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر إيجابية، وذلك بعدما أجروا المسحة أمس خارج أسوار النادي.
فيما يخضع الثلاثي طاهر محمد طاهر ورامي ربيعة ومحمد فخري لمسحة طبية جديدة.