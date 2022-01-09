شكرا لقرائتكم خبر عن 135 ألف دولار شهرياً وشرط مثير فى عقد كارتيرون مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع تفاصيل مثيرة فى عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مؤكدا أن الخواجة الفرنسى يتقاضى 135 ألف دولار شهرياً، بخلاف مكافآت الفوز، فى الوقت الذى يحتوى عقد المدرب على عدد من البنود الأخرى التى تمنحه حق فسخ تعاقده.

وأكد مصدر داخل نادى الزمالك أن عقد كارتيرون يتضمن بنداً يجبر إدارة الزمالك على دفع راتب المدرب كاملاً يوم 1 من كل شهر، مع إمكانية تأخر دفع الراتب لمدة أسبوع فقط، بعدها يحق لكارتيرون إرسال إنذار للزمالك، وفى حال عدم الاستجابة يرسل إنذار آخر، وفى حال عدم الاستجابة يمكنه فسخ التعاقد من طرف واحد.

وقام كارتيرون بإنذار الزمالك مع بداية كل شهر فى أكثر من مناسبة إلا أنه قبل إرسال الإنذار الثانى فى كل مرة كان يتم تحويل راتبه فى حسابه كاملاً.

وعقد كارتيرون جلسة مع أفراد جهازه المعاون لتحديد ملامح الفترة المقبلة، وكيفية الاستعداد لمواجهات كأس الرابطة، والتى سيعتمد خلالها على مجموعة كبيرة من البدلاء الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق فى مسابقة الدورى، وأكد كارتيرون على قوة بطولة كأس الرابطة، موضحًا أن الزمالك سيخوض البطولة من أجل الفوز فى كل مبارياته والمنافسة على اللقب بالرغم من الغيابات العديدة فى صفوف الفريق الأبيض، وشدد كارتيرون على أن غياب اللاعبين الدوليين لن يؤثر على الزمالك فى كأس الرابطة، خاصة وأن الفريق لديه قائمة متميزة من اللاعبين، وستكون هناك فرصة للاستعانة ببعض الناشئين فى مباريات كأس الرابطة.