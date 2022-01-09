شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي يقترب من فيوتشر فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل ناصر منسي، صانع ألعاب صانع ألعاب بيراميدز، دائرة اهتمامات فيوتشر خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لتدعيم هجوم الفريق. ولم يشارك منسي مع بيراميدز فى الموسم الجاري سوى فى مباراتين فقط، بينما يعتبر الموسم الماضي هو الأفضل لمنسي عندما لعب مع طلائع الجيش 31 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3 أخرى.

وواصل فريق فيوتشر تدريباته اليومية استعدادا لمباراة إيسترن كومباني، في اللقاء الذى يجمع الفريقين بافتتاح مباريات كأس الرابطة، والمقرر إقامته الأربعاء 12 يناير، حيث أجرى علي ماهر، مدرب الفريق، تقسمية بين اللاعبين، بالإضافة إلى فقرة خاصة لحراس المرمى.

ويغيب الثنائي الدولي، محمد عبد المنعم، وعمر كمال عبد الواحد، عن المشاركة مع فيوتشر في البطولة المرتقبة، نظراً لتواجدهم مع بعثة المنتخب الوطني التي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

واطمأن الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، على محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، بعد مشاركته في لقاء المريخ السوداني الودي، الذي أقيم الخميس الماضي، وانتهى بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني في أولى مباريات المجموعة الأولى بكأس الرابطة.

وكان جنش قد غاب عن فيوتشر في آخر جولتين بالدوري؛ بسبب إصابته في وجه القدم، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة إنبي.